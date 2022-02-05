Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Galatasaray - Trabzonspor
02:00 Santra
03:30 İstatistik Bankası
04:00 Muhabir Masası
05:00 Futbolun Şehirleri
06:00 Bi'de Bana Sor
07:00 Yeni Gün
09:00 M. Başakşehir - Göztepe
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 beIN Manşet
12:30 Bursaspor - Sivasspor
14:00 Süper Lig Haftanın Golleri
14:15 Haftanın Golleri
14:30 Trabzonspor - Kasımpaşa
15:00 A. Alanyaspor - Galatasaray
15:30 Santra
17:00 Sanal Direktör
18:00 Süper Hikayem
19:00 beIN Süper Lig
20:00 İH Konyaspor - G. Giresunspor
22:00 beIN Süper Lig
23:30 Trio
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 05 Şubat 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika