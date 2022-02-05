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05 Şubat 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika

05 Şubat 2022 Star Yayın Akışı

05.02.2022 06:42
05 Şubat 2022 Star Yayın Akışı

05 Şubat 2022 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Annemizi Saklarken

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Söz

07:00 Pulsar

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Bir Demet Tiyatro

13:45 Boşver Arkadaş

15:30 Söz

18:45 Star Haber

20:00 Patron Mutlu Son İstiyor

22:30 Patron Mutlu Son İstiyor

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Star, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 05 Şubat 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 05 Şubat 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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