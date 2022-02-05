05 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 İngiltere Premier Lig Özetler

02:30 İtalya Serie A Özetler

02:50 Olimpik Branşlar

02:55 Spor Takvimi

03:00 Başlama Vuruşu

05:00 Taktik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İtalya Serie A Goller

07:10 Rusya - İsviçre

09:25 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:40 Spor Toto Süper Lig Goller

09:50 Spor Toto 1. Lig Goller

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:25 Spor Toto Süper Lig Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol Transfer

17:50 İtalya Serie A Goller

18:00 Spor Merkezi

18:55 Ukrayna - Rusya

20:30 Spor Akşamı

21:00 Futbol Gecesi

23:00 İleri Üçlü Transfer