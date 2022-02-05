Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:20 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
03:35 Kıbrıs Zafere Doğru
05:45 Şefin Özel Konuğu
06:15 Keloğlan ile Cankız
08:05 Kral Şakir: Oyun Zamanı
10:00 Tozkoparan İskender
11:50 112 Acil Çağrı
13:05 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
16:15 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 05 Şubat 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika