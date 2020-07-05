05 Temmuz 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Örümcek İstilası 2
01:15 Çok Akustik
01:45 Örümcek İstilası 2
02:00 Poyraz Karayel
03:15 Poyraz Karayel
04:30 Müzik Arası
05:15 Akasya Durağı
07:00 Küçük Ağa
09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
13:00 Arda'nın Mutfağı
13:00 Hayat Tamircisi
14:00 Afili Aşk
16:45 Gırgıriye
16:45 Yumurcak Köprüaltı Çocuğu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Görümce
20:00 Altın Kelebek Ödül Töreni
22:15 Hızlı ve Ateşli
22:45 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Çok Akustik