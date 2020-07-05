05 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Teknik Analiz
01:00 Teknik Analiz
02:00 Leicester City - C.Palace
02:00 Stadyum
03:40 Stadyum
04:30 Almanya Bundesliga Özetler
04:50 Efsanelerin İzinde
04:55 Takvim Yaprakları
05:00 TFF 1. Lig Özetler
05:30 Teknik Analiz
06:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Norwich - Manchester United
07:00 Leicester City - C.Palace
08:40 Süper Lig Özetler
08:40 Almanya Bundesliga Özetler
09:00 Salto
09:30 Orhan Ayhan'la
09:30 Stadyum
10:00 Stadyum
11:50 Takvim Yaprakları
11:55 Hava Durumu
12:00 Avrupa'nın Anları
12:00 Ustalara Saygı
12:50 TFF 1. Lig Özetler
12:50 Spor Kitaplığı
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Efsanelerin İzinde
13:00 Spor Bülteni
13:05 Ronaldo Filmi
13:55 Spor Kitaplığı
14:00 Leicester City - C.Palace
14:50 Spor Bülteni
15:45 TFF 1. Lig Goller
16:00 2018 Dünya Kupası En Güzel Asistler
16:00 Spor Bülteni
16:15 Lig Hatırası
16:30 TFF 1. Lig Özetler
16:40 Süper Lig Özetler
16:55 Leicester City - C.Palace
17:00 Spor Hafta Sonu Özel
19:00 Spor Hafta Sonu
20:00 Stadyum Özel
21:00 Dakika Skor
22:40 Stadyum