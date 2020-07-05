05 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

05 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı

05 Temmuz 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

Sakarya'da hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar, patlamadan kurtuldu ancak yaralıları kurtarmak isterken can verdi
Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı
Rus uzmandan koronayla ilgili bildiklerimizi unutturacak sözler: Zamanla insanları öldürmemeyi öğreniyor

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Teknik Analiz

01:00 Teknik Analiz

02:00 Leicester City - C.Palace

02:00 Stadyum

03:40 Stadyum

04:30 Almanya Bundesliga Özetler

04:50 Efsanelerin İzinde

04:55 Takvim Yaprakları

05:00 TFF 1. Lig Özetler

05:30 Teknik Analiz

06:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Norwich - Manchester United

07:00 Leicester City - C.Palace

08:40 Süper Lig Özetler

08:40 Almanya Bundesliga Özetler

09:00 Salto

09:30 Orhan Ayhan'la

09:30 Stadyum

10:00 Stadyum

11:50 Takvim Yaprakları

11:55 Hava Durumu

12:00 Avrupa'nın Anları

12:00 Ustalara Saygı

12:50 TFF 1. Lig Özetler

12:50 Spor Kitaplığı

12:55 Takvim Yaprakları

13:00 Efsanelerin İzinde

13:00 Spor Bülteni

13:05 Ronaldo Filmi

13:55 Spor Kitaplığı

14:00 Leicester City - C.Palace

14:50 Spor Bülteni

15:45 TFF 1. Lig Goller

16:00 2018 Dünya Kupası En Güzel Asistler

16:00 Spor Bülteni

16:15 Lig Hatırası

16:30 TFF 1. Lig Özetler

16:40 Süper Lig Özetler

16:55 Leicester City - C.Palace

17:00 Spor Hafta Sonu Özel

19:00 Spor Hafta Sonu

20:00 Stadyum Özel

21:00 Dakika Skor

22:40 Stadyum

Türkiye Futbol Federasyonu, Leicester City FC, Trt, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 05 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Son Dakika

16:57 Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş 16:30 Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmesi halinde takımda kalacak 15:53 Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı 15:28 Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu 13:29 Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu 11:39 Konya'da nüfusu 18 ilçe merkezinden fazla olan olan mahalleye karakol yapılması isteniyor 11:37 Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor 11:23 Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 10:46 Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir 09:47 Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi 09:17 Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi 09:15 Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı 09:14 Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu 04:18 Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Sakarya'da hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar, patlamadan kurtuldu ancak yaralıları kurtarmak isterken can verdi
07:46
Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı
05:11
Rus uzmandan koronayla ilgili bildiklerimizi unutturacak sözler: Zamanla insanları öldürmemeyi öğreniyor
23:24
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
21:58
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
21:41
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
20:43
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
20:11
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
18:50
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
18:12
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
17:30
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