05 Temmuz 2021 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

01:15 Robin Hood

03:45 Pompeii

05:15 Sevcan'la Lezzet Yolunda

06:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

07:00 Kalp Atışı

10:00 Yeni Gelin

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kahraman Babam

23:45 Dondurucu