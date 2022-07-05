05 Temmuz 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
Üye Girişi

05 Temmuz 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

05.07.2022 06:42
05 Temmuz 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

05 Temmuz 2022 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Dg Sivasspor - Beşiktaş

02:00 Kasimpaşa - Fenerbahçe

04:00 M. Başakşehir - V. Karagümrük

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 Altay - Gaziantep Fk

07:45 Süper Lig Haftanın Golleri

08:00 G. Giresunspor - Göztepe

09:45 Süper Lig Haftanın Golleri

10:00 Sezonun Golleri

11:00 Süper Lig Gol Kralı

11:15 Süper Lig Asist Kralı

11:30 Süper Lig Haftanın Golleri

11:45 1. Lig Haftanın Golleri

12:00 Gençlerbirliği - Galatasaray

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

14:00 Trabzonspor - Y. Kayserispor

15:00 Maç Saati

16:00 Ankaragücü - Beşiktaş

17:00 Maç Saati

17:15 1 Yıldız 10 Gol

17:30 Sezonun Golleri

18:00 Kasimpaşa - Fenerbahçe

19:00 Maç Saati

20:00 Süper Lig Gol Kralı

20:15 Süper Lig Asist Kralı

20:30 Süper Lig Haftanın Golleri

20:45 1. Lig Haftanın Golleri

21:00 Spor Turu

22:30 Beşiktaş - Galatasaray

23:00 Gamer

YORUMLAR
500
Ezeli rakipler şimdi de transferde karşı karşıya geldi: Galatasaray da Seferovic'e kancayı taktı! Ezeli rakipler şimdi de transferde karşı karşıya geldi: Galatasaray da Seferovic'e kancayı taktı! 03 Temmuz 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı 03 Temmuz 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
Kaynak: InterSinema.com

Münir Karaloğlu, Fenerbahçe, Beşiktaş, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 05 Temmuz 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

Son Dakika
01:03 70 yılın en kurak dönemini yaşayan İtalya'da OHAL kararı
01:01 Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında yaşanan silahlı saldırı sonrası güvenlik güçleri teyakkuza geçti
00:58 Üç kız kardeşin bulunduğu traktör devrildi: 15 yaşındaki kız ile 11 yaşındaki kız yaşamını yitirdi
00:56 Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Ümraniyespor yaptığı paylaşımda, Rambo Okan'a yer verdi
00:41 PKK destekçisi milletvekili, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında suç duyurusunda bulundu
00:22 Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, İstanbul'da
23:47 Doğukan Sinik, Acun Ilıcalı'nın radarına girdi! Hull City prensipte anlaşmaya vardı
23:41 Bedelli askerlik ücreti 80 bin lira olarak belirlendi
23:01 Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi paylaştı: Koşulları zorlayıp çekip paylaşıyorum sizler için
22:51 Erman Toroğlu, Şenol Güneş'in şike yaptığını iddia etmişti! Teknik direktör, Toroğlu'nu mahkemeye verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 07:00:22. #1.12#
SON DAKİKA: 05 Temmuz 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement