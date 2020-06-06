06.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

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İşte günün CANLI YAYIN listesi...



13: 00 GK1 Busan I Park - Sangju Sangmu Phoenix



13: 00 GK1 Pohang Steelers - Ulsan Hora-I



14: 00 AL2 Arminia Bielefeld - Nürnberg



14: 00 AL2 Jahn Regensburg - Darmstadt 98



14: 00 AL2 Wehen Wiesbaden - Dynamo Dresden



16: 30 AL1 B. Leverkusen - Bayern Münih



16: 30 AL1 Eintracht Frankfurt - Mainz



16: 30 AL1 F. Düsseldorf - Hoffenheim



16: 30 AL1 Leipzig - Paderborn



17: 00 LP Arutiunyan, Artem - Kryuchkov, Evgenii



17: 00 LP Klimentev, Vladimir - Pyshkin, Sergey



17: 00 LP Nikiforov, Oleg - Gribkov, Alexander



17: 30 LP Matveev, Igor - Homutov, Serguei



17: 30 LP Pashkov, Nikolay - Tukh, Igor



17: 30 LP Yanshaev, Alexey - Vakar, Sergey



18: 00 AV1D Admira Wacker - Mattersburg



18: 00 AV1D Altach - WSG Tirol



18: 00 AV1D St. Pölten - Austria Wien



19: 00 LP Bazilevsky, Vitaly - Kolesnikov, Dmitriy



19: 30 AL1 B. Dortmund - Hertha Berlin



20: 00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Volkov, Aleksandr Dmitrie



20: 00 LP Serebrennikov, Alexandr - Ogay, Sergey



21: 30 LP Kolesnikov, Dmitriy - Merkushin, Yuriy



21: 30 LP Serebrennikov, Alexandr - Molodtsov, Denis



29 hafta sonunda Bayern 7 puan farkla zirvede! Dortmund, RB Leipzig ve Leverkusen'in amansız takibi sürüyor...



Dün M'Gladbach kaybetti, bugün Leverkusen bakalım Bayern karşısında ne yapacak? Dortmund ile RB Leipzig de sahada...



Avusturya'Da "Düşme Grubu" kaynıyor! Austria Wien, zorlu St. Pölten deplasmanında...



Almanya 2. Bundesliga'da ise lider Arminia Bielefeld, düşme hattına yakın seyreden Nürnberg'i konuk edecek...



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