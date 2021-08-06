Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Ada Masalı
03:00 Star Market
05:00 Yüksek Sosyete
06:00 Geniş Aile
07:00 Medcezir
09:20 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:45 Star Market
18:45 Star Haber
20:00 Niyazi Gül Dört Nala
22:30 Niyazi Gül Dört Nala
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 06 Ağustos 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika