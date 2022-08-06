06 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
Üye Girişi

06 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

06.08.2022 06:42
06 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

06 Ağustos 2022 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Trio

00:30 Z Raporu

01:00 İstanbulspor - Trabzonspor

02:45 1. Lig Haftanın Golleri

03:00 beIN Süper Lig

04:00 Trio

04:30 Z Raporu

05:00 Sanal Direktör

05:45 1. Lig Haftanın Golleri

06:00 V. Karagümrük - A. Alanyaspor

07:45 1. Lig Haftanın Golleri

08:00 İstanbulspor - Trabzonspor

09:45 1. Lig Haftanın Golleri

10:00 Bein Hafta Sonu

12:00 Sanal Direktör

12:45 Ankaragücü - Konyaspor

13:00 Erzurumspor - Fenerbahçe

14:30 1. Lig Maç Özetleri

15:00 Süper Lig Top 100 Gol

16:00 İstanbulspor - Trabzonspor

17:45 Ankaragücü - Konyaspor

18:00 Beşiktaş - Y. Kayserispor

18:45 Maç Başlıyor

19:15 D.g.sivasspor - Gaziantep

21:15 beIN Süper Lig

21:45 Beşiktaş - Y.kayserispor

23:45 beIN Süper Lig

YORUMLAR
500
Osman Zeki Korkmaz: 'Futbolcular zihinlerinde büyük ağırlıkla oynadılar' Osman Zeki Korkmaz: 'Futbolcular zihinlerinde büyük ağırlıkla oynadılar' İstanbulspor-Trabzonspor maçının ardından - Abdullah Avcı (2) İstanbulspor-Trabzonspor maçının ardından - Abdullah Avcı (2)
Kaynak: InterSinema.com

Münir Karaloğlu, İstanbulspor, Trabzonspor, beIN, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 06 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

Son Dakika
00:48 Milyoner'e katılan yarışmacıdan büyük gaf! Yanlışlıkla yaptığı işi söyleyip konuyu değiştirdi
00:22 Milli Takım'ın hocası Kuntz futbolseverleri sinirlendirdi! Türkiye yerine Almanya'yı tercih etti
00:20 Denetimden kaçmak isterken yakalanan sürücüye 4 ayrı suçtan 4 bin 500 TL ceza kesildi
00:15 Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta yapılan çifte indirim bu gece yarısından itibaren etkili olacak
00:07 Bayern Münih sahasında Eintracht Frankfurt'u 6-1 mağlup etti
23:51 UEFA'nın Fenerbahçe'ye verdiği kısmi seyircisiz oynama cezası 2 yıl ertelendi!
23:47 Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Ankara dahil 6 ilde sel ve su baskınları yaşanabilir
23:43 Madde bağımlısı şahıs döner bıçağıyla terör estirdi! Kıyafetlerini çıkartıp kendine zarar verdi
23:32 Fatih Terim, Didier Drogba'yı Bodrum'daki evinde misafir etti: Tevazun için teşekkür ederim evlat
23:03 Süper Lig'in açılış karşılaşmasında Trabzonspor, İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 06:50:37. #1.12#
SON DAKİKA: 06 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement