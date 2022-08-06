Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Duy Beni
02:45 Kiralık Aşk
05:00 Erkenci Kuş
06:15 İki Aile
08:00 Nefise Karatay ile Hayat Güzeldir
09:00 Ayrıcalıklı Rotalar
09:45 Yüksek Sosyete
11:15 Ah Nerede
14:30 Duy Beni
17:00 Delisin
18:45 Star Haber
20:00 Düğün Dernek
23:00 Çok Akustik
Son Dakika › TV › 06 Ağustos 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika