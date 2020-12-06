Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
05:05 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Stuttgart - Bayern Münih
07:00 TFF 1. Lig Karşılaşması
08:40 Süper Lig Özetler
08:45 TFF 1. Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Teknik Analiz
09:00 TFF 1. Lig Özetler
09:20 Takvim Yaprakları
09:25 Hava Durumu
09:30 Stadyum
10:55 Hava Durumu
11:00 Spor Bülteni
11:55 Efsanelerin İzinde
12:00 Avrupa Stüdyosu
13:00 Spor Bülteni
13:25 Giresunspor - Eskişehirspor
13:45 Efsanelerin İzinde
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Hafta Sonu
15:30 Spor Hafta Sonu
15:55 Beypiliç Boluspor - Altay
15:55 Altınordu - Ankara Keçiörengücü
18:00 Aktüel Futbol
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 Aydeniz Et Balıkesirspor - Yılport Samsunspor
18:55 Adana Demirspor - Akhisarspor
21:00 Stadyum
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 06 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika