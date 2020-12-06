06 Aralık 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Baba 2

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Benim Adım Melek

03:35 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

04:10 Türkiye'nin Mutfakları

05:20 Nirvana Alevler İçinde

07:25 Böyle Bitmesin

08:00 Yedi Numara

09:05 Tövbeler Olsun

10:00 Diriliş Ertuğrul

12:10 Benim Adım Melek

13:15 Yok Olmadan Keşfet

14:00 Gönül Dağı

15:20 Masumlar Apartmanı

17:10 Shrek

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

20:00 Tövbeler Olsun