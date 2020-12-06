06 Aralık 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

06 Aralık 2020 Trt1 Yayın Akışı
06.12.2020 06:42
06 Aralık 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Baba 2
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Benim Adım Melek
03:35 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
04:10 Türkiye'nin Mutfakları
05:20 Nirvana Alevler İçinde
07:25 Böyle Bitmesin
08:00 Yedi Numara
09:05 Tövbeler Olsun
10:00 Diriliş Ertuğrul
12:10 Benim Adım Melek
13:15 Yok Olmadan Keşfet
14:00 Gönül Dağı
15:20 Masumlar Apartmanı
17:10 Shrek
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
20:00 Tövbeler Olsun
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