Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Doğduğun Ev Kaderindir
00:15 Kırmızı Oda
02:30 Doya Doya Moda
03:00 Para Bende
04:30 8x8
05:15 Bilginiz Olsun
06:00 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa
09:45 Masterchef Türkiye 2020
09:45 Kırmızı Oda
12:30 Doğduğun Ev Kaderindir
13:30 Doğduğun Ev Kaderindir
15:30 Kırmızı Oda
16:30 Masterchef Türkiye 2020
20:00 Masterchef Türkiye 2020
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 06 Aralık 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika