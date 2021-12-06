06 Aralık 2021 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

06 Aralık 2021 Tv 2 Yayın Akışı
06.12.2021 06:42
06 Aralık 2021 Pazartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:15 Kelime Oyunu
02:15 Magazin Masası
03:45 Akasya Durağı
05:00 Kırık Hayatlar
06:00 Hırsız Polis
07:00 Dadı
09:00 Akasya Durağı
11:00 Magazin Masası
13:00 Kırık Hayatlar
14:00 Aşk-ı Memnu
16:00 Yaprak Dökümü
19:45 Kelime Oyunu
21:15 Tatlı Hayat
23:30 Kanıt
Son Dakika 21:13 İntihar eden oğlunun ardından "Kavuşma vakti" diyen babadan haber alınamıyor 20:06 Igor Tudor'un öğrencilerinden hafızalara kazınacak geri dönüş 19:21 Başkanlık seçimini kaybeden Metin Feyzioğlu'ndan ilk sözler: Tebrik ediyorum 15:58 Dünyada konut fiyatlarının en çok yükseldiği şehirler arasında Türkiye'den üç il 15:32 2485'ten geldiğini iddia eden adamın anlattıkları ürküttü: 25 Aralık 2021'de hayatımız kökten değişecek 15:16 Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı 14:14 Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı 12:47 Hafif ticari araç, tıra arkadan çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti