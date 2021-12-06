Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
03:00 Başlama Vuruşu
05:00 Taktik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:45 Spor Toto 1. Lig Goller
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 İtalya Seri A Özetler
13:50 İspanya La Liga Goller
14:00 Spor Stüdyosu
15:55 Fenerbahçe Opet - Mert Grup Sigorta
18:00 Spor Merkezi
19:55 Hava Durumu
20:00 Dakika Skor
20:45 % 100 Futbol Devre Arası
21:00 Dakika Skor
22:00 % 100 Futbol
23:00 İleri Üçlü
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 06 Aralık 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika