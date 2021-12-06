06 Aralık 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

02:30 İspanya La Liga Özetler

03:00 Başlama Vuruşu

05:00 Taktik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 İngiltere Premier Lig Özetler

09:45 Spor Toto 1. Lig Goller

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 İtalya Seri A Özetler

13:50 İspanya La Liga Goller

14:00 Spor Stüdyosu

15:55 Fenerbahçe Opet - Mert Grup Sigorta

18:00 Spor Merkezi

19:55 Hava Durumu

20:00 Dakika Skor

20:45 % 100 Futbol Devre Arası

21:00 Dakika Skor

22:00 % 100 Futbol

23:00 İleri Üçlü