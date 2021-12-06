Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 3'te 3
01:35 Kardan Mürekkep
02:35 Yeşil Deniz
04:35 3'te 3
05:35 Şampiyon
08:45 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10:00 Masumlar Apartmanı
13:00 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 06 Aralık 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika