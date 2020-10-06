06 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Süper Lig Maç Sonu

00:00 Süper Lig Maç Özetleri

00:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

01:00 beIN Manşet

02:00 Geniş Özet

02:00 Süper Lig Maç Özetleri

02:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

02:30 Maç Saati

04:15 Süper Lig Maç Sonu

04:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

04:30 beIN Manşet

05:15 Süper Lig Maç Özetleri

05:30 Maç Saati

06:00 Süper Lig Maç Özetleri

06:15 Maç Saati

07:15 Süper Lig Maç Özetleri

08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

08:00 Maç Saati

08:00 beIN Manşet

09:00 Futbolun Şehirleri

09:00 Gamer

09:45 Süper Lig Maç Özetleri

10:00 Maç Saati

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

11:15 Süper Lig Kısa Özet

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

12:00 Extra

12:00 Maç Saati

12:00 1. Lig

12:00 Kolaysa Anlat

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

14:00 UEFA Avrupa Ligi Kura Çekimi

14:30 Maç Saati

15:15 Süper Lig Maç Özetleri

15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

16:00 Sanal Direktor

16:00 Futbolun Şehirleri

16:00 Taraftar

17:00 beIN Teknik

17:00 Taraftar

17:00 Kolaysa Anlat

17:45 Süper Lig Kısa Özet

18:00 beIN Manşet

18:45 Süper Lig Haftanın Golleri

19:00 Süper Lig Maç Önü

19:00 Süper Lig Maç Özetleri

19:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

20:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Review Show

20:00 Gaziantep FK - Trabzonspor

20:00 UEFA Avrupa Ligi Review Show

20:45 Devre Arası

21:00 Gaziantep FK - Trabzonspor

21:00 Süper Lig Özel

22:00 Süper Lig Maç Özetleri

22:00 Süper Lig Maç Sonu

22:00 Maç Saati

22:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

23:00 Extra

23:30 Futbolun Şehirleri

23:45 Süper Lig Kısa Özet