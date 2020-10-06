Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Süper Lig Maç Sonu
00:00 Süper Lig Maç Özetleri
00:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
01:00 beIN Manşet
02:00 Geniş Özet
02:00 Süper Lig Maç Özetleri
02:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
02:30 Maç Saati
04:15 Süper Lig Maç Sonu
04:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
04:30 beIN Manşet
05:15 Süper Lig Maç Özetleri
05:30 Maç Saati
06:00 Süper Lig Maç Özetleri
06:15 Maç Saati
07:15 Süper Lig Maç Özetleri
08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
08:00 Maç Saati
08:00 beIN Manşet
09:00 Futbolun Şehirleri
09:00 Gamer
09:45 Süper Lig Maç Özetleri
10:00 Maç Saati
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
11:15 Süper Lig Kısa Özet
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
12:00 Extra
12:00 Maç Saati
12:00 1. Lig
12:00 Kolaysa Anlat
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:00 UEFA Avrupa Ligi Kura Çekimi
14:30 Maç Saati
15:15 Süper Lig Maç Özetleri
15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
16:00 Sanal Direktor
16:00 Futbolun Şehirleri
16:00 Taraftar
17:00 beIN Teknik
17:00 Taraftar
17:00 Kolaysa Anlat
17:45 Süper Lig Kısa Özet
18:00 beIN Manşet
18:45 Süper Lig Haftanın Golleri
19:00 Süper Lig Maç Önü
19:00 Süper Lig Maç Özetleri
19:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
20:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Review Show
20:00 Gaziantep FK - Trabzonspor
20:00 UEFA Avrupa Ligi Review Show
20:45 Devre Arası
21:00 Gaziantep FK - Trabzonspor
21:00 Süper Lig Özel
22:00 Süper Lig Maç Özetleri
22:00 Süper Lig Maç Sonu
22:00 Maç Saati
22:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
23:00 Extra
23:30 Futbolun Şehirleri
23:45 Süper Lig Kısa Özet
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 06:42 - Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 06 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika