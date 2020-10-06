Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Taktik Analiz
00:30 Teknik Analiz
01:00 Spor Artı
02:00 Başlama Vuruşu
02:00 Stadyum
03:30 Spor Artı
04:30 Süper Lig Özetler
05:05 TFF 1. Lig Özetler
05:05 Taktik Analiz
05:30 Bundesliga
05:30 Teknik Analiz
06:15 İngiltere Premier Lig Özetler
06:45 Spor Kitaplığı
06:50 Efsanelerin İzinde
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
07:00 Süper Lig Özetler
07:20 TFF 1. Lig Özetler
07:35 Stadyum
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:30 TFF 1. Lig Özetler
09:50 TFF 1. Lig Goller
09:50 Hava Durumu
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
11:00 NBA Saati
11:55 Takvim Yaprakları
12:00 Spor Hafta Sonu
12:25 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Özetler
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:55 Takvim Yaprakları
13:55 Southampton - West Bromwich
13:55 Hava Durumu
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol
16:00 Spor Hafta Sonu
16:25 Yılport Samsunspor - Akhisarspor
17:30 İngiltere Premier Lig Özetler
17:30 Spor Merkezi
18:00 Spor Merkezi
18:20 Spor Hafta Sonu
18:55 Adana Demirspor - Adanaspor A.Ş.
18:55 İstanbulspor A.Ş. - Royal Hastanesi Bandırmaspor
19:30 Hedef Süper Lig
20:00 Spor Akşamı
20:45 Süper Lig Özetler
20:55 Takvim Yaprakları
21:00 Futbol Anadolu
21:00 Stadyum
23:05 Avrupa'dan Futbol
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 06:42 - Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 06 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika