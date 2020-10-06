06 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Taktik Analiz

00:30 Teknik Analiz

01:00 Spor Artı

02:00 Başlama Vuruşu

02:00 Stadyum

03:30 Spor Artı

04:30 Süper Lig Özetler

05:05 TFF 1. Lig Özetler

05:05 Taktik Analiz

05:30 Bundesliga

05:30 Teknik Analiz

06:15 İngiltere Premier Lig Özetler

06:45 Spor Kitaplığı

06:50 Efsanelerin İzinde

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

07:00 Süper Lig Özetler

07:20 TFF 1. Lig Özetler

07:35 Stadyum

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:15 İngiltere Premier Lig Özetler

09:30 TFF 1. Lig Özetler

09:50 TFF 1. Lig Goller

09:50 Hava Durumu

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

11:00 NBA Saati

11:55 Takvim Yaprakları

12:00 Spor Hafta Sonu

12:25 Süper Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1. Lig Özetler

13:45 TFF 1. Lig Goller

13:55 Takvim Yaprakları

13:55 Southampton - West Bromwich

13:55 Hava Durumu

14:00 TBMM-TV

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol

16:00 Spor Hafta Sonu

16:25 Yılport Samsunspor - Akhisarspor

17:30 İngiltere Premier Lig Özetler

17:30 Spor Merkezi

18:00 Spor Merkezi

18:20 Spor Hafta Sonu

18:55 Adana Demirspor - Adanaspor A.Ş.

18:55 İstanbulspor A.Ş. - Royal Hastanesi Bandırmaspor

19:30 Hedef Süper Lig

20:00 Spor Akşamı

20:45 Süper Lig Özetler

20:55 Takvim Yaprakları

21:00 Futbol Anadolu

21:00 Stadyum

23:05 Avrupa'dan Futbol