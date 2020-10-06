06 Ekim 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

06 Ekim 2020 Trt1 Yayın Akışı
06 Ekim 2020 Salı günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
01:20 Leyla ile Mecnun
02:45 52 Hafta
03:00 52 Hafta
03:25 Seksenler
03:45 Türkan Hanım'ın Konağı
04:15 Fazlası Zarar
06:00 Nirvana Alevler İçinde
08:00 Tövbeler Olsun
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
14:30 Fazlası Zarar
17:00 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Masumlar Apartmanı
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