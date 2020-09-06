06 Eylül 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:35 Karanlık Sular

00:45 Kardeş Payı

02:25 Kırgın Çiçekler

05:55 Bir Zamanlar Çukurova

08:00 Küçülen Hayatlar

08:00 Kediler ve Köpekler 2

09:50 Kutup Macerası

10:25 Şans Kapıyı Çalınca

11:50 Dizi TV

12:35 Bir Zamanlar Çukurova

13:30 Gençliğim Eyvah

16:10 Transformers 5: Son Şövalye

16:30 Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı

18:20 ATV Haber

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Transformers 5: Son Şövalye

20:00 Maria ile Mustafa

22:30 Maria ile Mustafa

22:50 Karanlık Sular