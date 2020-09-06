06 Eylül 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Transfer

00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet

01:00 Maç Saati

02:45 Maç Saati

04:30 Transfer

05:30 Maç Saati

07:15 Süper Lig Maç Özetleri

07:45 Asist Kralı Edin Visca

08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

08:30 Maç Saati

10:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

10:15 Kısa Özet: Tottenham - C. Zvezda

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

11:00 Transfer

12:00 Maç Saati

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

14:00 Futbolun Şehirleri

14:45 M. Başakşehir Top 10 Gol

15:00 Spor Akademisi

15:00 Gamer

15:30 Özel Röportaj

16:00 Maç Saati

16:45 Süper Lig Haftanın Golleri

17:45 Kısa Özet: Başakşehir - Denizli

17:45 Süper Lig Kısa Özet

18:00 Transfer

19:00 Kolaysa Anlat

21:00 Transfer

21:00 beIN Manşet

21:45 Şampiyonluğun Mimarları

22:00 Maç Saati

23:15 Özel Röportaj

23:15 M. Başakşehir'in Şampiyonluk Hikayesi

23:30 Klip

23:45 Milli Maç Özel

23:45 Süper Lig Haftanın Golleri