Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Ne Oluyor?
01:00 CNN TÜRK Masası
05:00 Gece Haberleri
06:00 Haber
07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu
09:00 Haber
09:30 Üretim Rotası
10:00 Haber
10:00 Hafta Sonu
11:00 Haber
11:15 Yeşil Doğa
12:00 Haber
13:00 Haber
14:00 Haber
14:40 Baştan Sona Sağlık
15:00 Haber
15:30 Sporun Manşeti
16:00 Haber
17:00 Haber
18:00 5N1K
18:00 Ana Haber
21:00 Ne Oluyor?
21:00 CNN TÜRK Masası
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 06:42 - Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 06 Eylül 2020 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika