06 Eylül 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Baraj

01:30 Şevkat Yerimdar

03:00 Zuhal Topal’la Sofrada

04:00 Kadın

04:45 Temizlik Benim İşim

05:45 Hayat Sevince Güzel

06:00 Her Yerde Sen

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Zümrüdüanka

11:15 Kamera Arkası

13:45 Baraj

13:45 Bay Yanlış

14:00 Baraj

16:15 Sen Çal Kapımı

16:15 Yasak Elma

19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Zümrüdüanka

20:00 Yaparsın Aşkım

23:00 Bay Yanlış