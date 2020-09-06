Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Yeni Hayat
01:45 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
02:30 Siyah Beyaz Aşk
04:00 Akasya Durağı
04:15 Arda'nın Mutfağı
05:00 Akasya Durağı
05:00 Müzik Arası
07:00 Yeni Hayat
07:00 Ankara'nın Dikmeni
09:45 Magazin D Cumartesi
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Çatı Katı Aşk
13:00 Yeni Hayat
15:45 Hekimoğlu
15:45 Yeni Hayat
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çatı Katı Aşk
20:00 Harry Potter ve Ölüm Yadigarları (Bölüm 1)
22:45 Hekimoğlu
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 06:42 - Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 06 Eylül 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika