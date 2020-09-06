06 Eylül 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Yeni Hayat

01:45 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

02:30 Siyah Beyaz Aşk

04:00 Akasya Durağı

04:15 Arda'nın Mutfağı

05:00 Akasya Durağı

05:00 Müzik Arası

07:00 Yeni Hayat

07:00 Ankara'nın Dikmeni

09:45 Magazin D Cumartesi

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Çatı Katı Aşk

13:00 Yeni Hayat

15:45 Hekimoğlu

15:45 Yeni Hayat

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çatı Katı Aşk

20:00 Harry Potter ve Ölüm Yadigarları (Bölüm 1)

22:45 Hekimoğlu