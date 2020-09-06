06 Eylül 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:50 Medcezir

01:30 Ölüm Dövüşü

02:50 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

03:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

04:00 Kara Sevda

05:20 Aramızda Kalsın

07:00 İki Aile

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Sefirin Kızı

13:00 Mumya

15:45 Menajerimi Ara

16:30 En Güzel Bölüm

17:00 İntikam Oyunu

18:45 Star Haber

20:00 İntikam Oyunu

20:00 Menajerimi Ara

22:00 Bir Demet Tiyatro

23:00 Bir Demet Tiyatro

23:45 Ölüm Dövüşü