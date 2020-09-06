Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:50 Medcezir
01:30 Ölüm Dövüşü
02:50 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
03:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
04:00 Kara Sevda
05:20 Aramızda Kalsın
07:00 İki Aile
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Sefirin Kızı
13:00 Mumya
15:45 Menajerimi Ara
16:30 En Güzel Bölüm
17:00 İntikam Oyunu
18:45 Star Haber
20:00 İntikam Oyunu
20:00 Menajerimi Ara
22:00 Bir Demet Tiyatro
23:00 Bir Demet Tiyatro
23:45 Ölüm Dövüşü
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 06:42 - Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 06 Eylül 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika