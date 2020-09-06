Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Benim Adım Melek
03:05 Filinta
03:50 Hangimiz Sevmedik
04:50 Yedi Numara
05:35 Uğurlugiller
06:40 İncir Ağacı
07:10 Böyle Bitmesin
08:10 Uğurlugiller
09:25 Diriliş Ertuğrul
09:30 Perihan Abla
10:25 Benim Adım Melek
11:50 Enine Boyuna
13:15 Ulak
14:00 Yedi Numara
14:20 Benim Adım Melek
15:00 Yeditepe İstanbul
16:05 Tövbeler Olsun
18:25 Hayat Kurtaranlar
19:00 Ana Haber
20:00 Kalk Gidelim
20:00 Tövbeler Olsun
21:45 Sırbistan - Türkiye
22:30 Devre Arası
22:45 Sırbistan - Türkiye
23:45 Tövbeler Olsun
23:45 Benim Adım Melek
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 06:42 - Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 06 Eylül 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika