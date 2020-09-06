06 Eylül 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:30 Benim Adım Melek

03:05 Filinta

03:50 Hangimiz Sevmedik

04:50 Yedi Numara

05:35 Uğurlugiller

06:40 İncir Ağacı

07:10 Böyle Bitmesin

08:10 Uğurlugiller

09:25 Diriliş Ertuğrul

09:30 Perihan Abla

10:25 Benim Adım Melek

11:50 Enine Boyuna

13:15 Ulak

14:00 Yedi Numara

14:20 Benim Adım Melek

15:00 Yeditepe İstanbul

16:05 Tövbeler Olsun

18:25 Hayat Kurtaranlar

19:00 Ana Haber

20:00 Kalk Gidelim

20:00 Tövbeler Olsun

21:45 Sırbistan - Türkiye

22:30 Devre Arası

22:45 Sırbistan - Türkiye

23:45 Tövbeler Olsun

23:45 Benim Adım Melek