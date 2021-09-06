Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Kazara Aşk
03:15 Ayşecik ile Ömercik
05:00 Türk Müziği
06:00 Kaçak Gelinler
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Gerçeğin Peşinde
16:00 Star Market
18:30 Star Haber
20:00 Yol Arkadaşım 2
22:30 Yol Arkadaşım 2
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 06 Eylül 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika