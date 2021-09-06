06 Eylül 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:35 Seksenler

03:05 Teşkilat

05:30 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

06:25 Tövbeler Olsun

09:15 Kalk Gidelim

11:50 Benim Adım Melek

15:50 Teşkilat

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Seksenler

23:30 Gönül Dağı