Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:50 Çırak
03:20 Masumlar Apartmanı
06:20 Yedi Numara
08:40 Tozkoparan İskender
11:30 Anadolu'da Yaşam
12:35 Masumlar Apartmanı
15:30 Yeşil Deniz
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Balkan Ninnisi
Son Dakika › TV › 06 Eylül 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika