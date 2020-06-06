06 Haziran 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Beyaz Show
00:30 Kong: Kafatası Adası
02:00 Poyraz Karayel
02:30 Yolsuzlar Çetesi
04:00 Akasya Durağı
06:15 Yabancı Damat
07:00 Ver Elini Aşk
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
10:45 Aşk-ı Memnu
13:00 Arda'nın Mutfağı
13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
14:00 Çok Güzel Hareketler 2
15:45 Arka Sokaklar
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
20:00 Çarkıfelek
22:30 Çinliler Geliyor