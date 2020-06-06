06 Haziran 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Aramızda Kalsın
02:30 Çilek Kokusu
04:30 Benim Tatlı Yalanım
05:00 Güzel Köylü
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:10 Sinema
10:15 Benim Tatlı Yalanım
12:30 Evde Hareket Zamanı
13:30 Çilek Kokusu
14:00 Çilek Kokusu
16:00 Dizi
16:30 Güzel Köylü
16:45 Hızlı Ve Öfkeli: Tokyo Yarışı
18:30 Star Haber
20:00 Hızlı Ve Öfkeli: Tokyo Yarışı
20:00 İlk Kurşun
22:15 İlk Kurşun
22:30 Medcezir