06 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:40 Süper Lig Goller
00:50 TFF 1. Lig Goller
01:00 Unutulmaz Maçlar
02:40 İngiltere Premier Lig Goller
02:55 Takvim Yaprakları
03:00 Kazakistan - Türkiye
03:00 Belçika - Brezilya
04:40 Siyah Beyaz Anılar
04:55 Efsanelerin İzinde
04:55 Spor Kitaplığı
05:00 Unutulmaz Maçlar
05:00 Liverpool - Manchester City
06:40 Almanya Bundesliga Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Türkiye - Estonya
07:00 Bayern Munih - Milan
08:40 Futbolun En Büyük Sahnesi
08:45 Spor ve Sağlık
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Salto
09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:10 Hava Durumu
09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:30 TFF 1. Lig Özetler
09:30 Orhan Ayhan'la
10:00 EURO 96 FUTBOL KARŞ.' İSKOÇYA –İNGİLTERE
10:00 Spor Bülteni
10:25 Hava Durumu
10:30 Bayern Munih - Milan
11:45 La Liga Goller
12:00 USTALARA SAYGI
12:10 Takvim Yaprakları
12:15 Bundesliga
12:55 Efsanelerin İzinde
13:00 Spor Bülteni
13:00 Unutulmaz Maçlar
13:30 Süper Lig Özetler
14:00 Liverpool - Arsenal
14:00 Spor Bülteni
14:55 Kamu Spotu Evde Spor
15:00 Lig Hatırası 88 - 89
15:25 Süper Lig Özetler
15:45 Almanya'dan Futbol
15:55 Kamu Spotu İşte Spor
16:00 Unutulmaz Maçlar
16:25 RB Leipzig - Paderborn
17:40 İngiltere Premier Lig Goller
17:55 Kamu Spotu Evde Spor
18:00 Spor Merkezi
18:20 Almanya'dan Futbol
18:55 Kamu Spotu İşte Spor
19:00 İngiltere Premier Lig Özetler
19:00 Avrupa'nın Anları
19:35 Ustalara Saygı
19:50 İNTER GOLLER
20:00 Spor Bülteni
20:00 Belçika - Brezilya
20:30 Milli Takım Unutulmaz Goller
20:45 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol
21:00 Fransa - Belçika
21:45 La Liga Goller
22:00 Spor Akşamı
22:40 Süper Lig Goller
22:50 TFF 1. Lig Goller
23:00 Türkiye - Andorra
23:00 Unutulmaz Maçlar