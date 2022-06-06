Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:05 Payitaht Abdülhamid
04:40 Şefin Özel Konuğu
05:25 Elimi Bırakma
08:45 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10:00 Alişan ile Hayata Gülümse
12:45 Türkiye'nin Mutfağı
15:15 Kara Tahta
16:40 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
23:00 Deliler Fatih'in Fermanı
Son Dakika › TV › 06 Haziran 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika