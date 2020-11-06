06 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Real Madrid - Inter

00:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

00:45 Süper Lig Haftanın Golleri

01:00 Maç Saati

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

02:45 UEFA Şampiyonlar Ligi

02:45 UEFA Avrupa Ligi

02:45 Maç Saati

04:00 Extra

04:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

04:15 UEFA Şampiyonlar Ligi

04:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

04:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin

05:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

05:30 Maç Saati

06:15 Maç Saati

07:15 Süper Lig Maç Özetleri

08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

08:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

08:00 Gamer

08:00 beIN Manşet

08:30 Maç Saati

08:45 Süper Lig Haftanın Golleri

09:00 beIN Teknik

09:00 Futbolun Şehirleri

09:00 Taraftar

10:00 UEFA Avrupa Ligi

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:00 Maç Saati

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

11:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin

12:00 Extra

12:00 Futbolun Şehirleri

12:00 1. Lig

12:00 Maç Saati

13:00 Taraftar

13:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

14:00 Maç Saati

15:15 Süper Lig Haftanın Golleri

15:30 UEFA Avrupa Ligi Goller

15:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin

16:00 Extra

16:00 1. Lig

16:00 Sanal Direktör

17:00 UEFA Avrupa Ligi

17:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

17:45 Süper Lig Kısa Özet

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

18:00 beIN Manşet

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:00 Süper Lig

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

20:00 Gaziantep FK - Beşiktaş

20:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

20:00 UEFA Avrupa Ligi

20:45 Sivasspor - Qarabağ

20:45 Başakşehir - M. United

20:45 Süper Lig

21:00 Gaziantep FK - Beşiktaş

21:40 UEFA Şampiyonlar Ligi

21:40 UEFA Avrupa Ligi

21:45 Sivasspor - Qarabağ

21:55 Başakşehir - M. United

22:00 Süper Lig

22:00 Süper Lig Maç Sonu

22:45 UEFA Avrupa Ligi

22:50 UEFA Şampiyonlar Ligi

23:30 Futbolun Şehirleri