06 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

06 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı

06.11.2020 06:42
06 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

06 Kasım 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

01:00 Spor Artı

02:00 İleri Üçlü

02:00 Avrupa'dan Futbol

02:00 Aktüel Futbol

03:25 Futbol Aklı

03:30 Süper Lig Özetler

03:55 Başlama Vuruşu

04:05 TFF 1. Lig Özetler

04:30 İngiltere Premier Lig Özetler

05:00 Futbol Anadolu

05:30 Süper Lig Özetler

06:05 TFF 1. Lig Özetler

06:30 İngiltere Premier Lig Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Bundesliga

09:15 Süper Lig Goller

09:15 İngiltere Premier Lig Özetler

09:25 TFF 1. Lig Özetler

09:50 Almanya Bundesliga Özetler

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

10:55 Spor Kitaplığı

10:55 Hava Durumu

11:00 Spor Manşet

12:25 Süper Lig Özetler

12:30 İngiltere Premier Lig Özetler

12:40 Almanya Bundesliga Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 Süper Lig Goller

13:45 TFF 1. Lig Goller

13:55 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 TBMM-TV

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol

17:30 Spor Merkezi

18:00 Spor Merkezi

18:55 Altay - Balıkesirspor

19:55 Hava Durumu

20:00 Spor Akşamı

21:00 Başlama Vuruşu

21:00 Stadyum

21:00 Futbol Aklı

23:05 Aktüel Futbol

23:05 İleri Üçlü

06 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı

Spor Toto Süper Lig, Futbol, Trt, TV, TV, Son Dakika

- Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 06 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


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