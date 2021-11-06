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06 Kasım 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

06 Kasım 2021 Star Yayın Akışı

06.11.2021 06:43
06 Kasım 2021 Star Yayın Akışı

06 Kasım 2021 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Güzel Köylü

06:15 Benim Hayatım

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Bir Demet Tiyatro

12:00 Sana Söz

15:30 Benim Hayatım

18:45 Star Haber

20:00 Sana Söz

23:30 Benim Hayatım

06 Kasım 2021 Star Yayın Akışı

TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 06 Kasım 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika


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Son Dakika

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SON DAKİKA: 06 Kasım 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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