Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Güzel Köylü
06:15 Benim Hayatım
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Bir Demet Tiyatro
12:00 Sana Söz
15:30 Benim Hayatım
18:45 Star Haber
20:00 Sana Söz
23:30 Benim Hayatım
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 06 Kasım 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika