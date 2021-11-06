Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Teknik Analiz
03:30 Tuzlaspor A.Ş.- Altaş Denizlispor
05:10 Spor Toto 1. Lig Özetler
05:20 Spor Toto Süper Lig Özetler
05:25 Efsanelerin İzinde
05:30 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İstanbulspor A.Ş.- Nasadoge Menemenspor
08:40 Spor Toto Süper Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:35 İngiltere Premier Lig Özetler
09:40 İtalya Serie A Özetler
09:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Yüz Yüze Futbol
11:55 Efsanelerin İzinde
12:00 Spor Hafta Sonu
13:25 Beypiliç Boluspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor
15:30 Spor Bülteni
15:55 Yılport Samsunspor - Manisa Futbol Kulübü
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 MKE Ankaragücü - Bereket Sigorta Ümraniyespor
21:00 % 100 Futbol
22:00 Teknik Analiz
23:00 Futbol Gecesi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 06 Kasım 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika