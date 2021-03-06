06 Mart 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

00:00 UEFA Avrupa Ligi Goller

00:30 500 Great Goals Show

00:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet

01:00 Maç Saati

02:00 Maç Saati

03:00 Süper Lig

03:45 Maç Saati

04:45 Maç Saati

05:00 1. Lig

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:15 Maç Saati

06:45 Süper Lig Haftanın Golleri

07:00 Maç Saati

08:00 Maç Saati

08:45 Süper Lig Haftanın Golleri

09:00 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

11:00 Süper Lig Maç Özetleri

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

11:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

12:00 Maç Saati

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

14:00 Belgesel: Başakşehir Tarihini Sen Yaz

14:00 Maç Saati

14:00 Sanal Direktör

14:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

15:00 1. Lig

15:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

15:30 Maç Başlıyor

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 Y. Denizlispor - Y. Malatyaspor

16:35 Maç Başlıyor

16:45 Süper Lig

17:00 Y. Denizlispor - Y. Malatyaspor

17:00 beIN Teknik

17:00 Sanal Direktör

17:45 Devre Arası

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Süper Lig Kısa Özet

18:00 Süper Lig

18:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

19:00 Gamer

19:00 Süper Lig Maç Önü

19:00 Beşiktaş - Gaziantep FK

19:45 Süper Lig

20:00 Beşiktaş - Gaziantep FK

20:00 Taraftar

20:45 Devre Arası

21:00 Sanal Direktör

21:00 Süper Lig Maç Sonu

22:00 Futbolun Şehirleri

22:00 Süper Lig Maç Sonu

23:00 Süper Lig Maç Özetleri

23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

23:30 Gamer

23:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller