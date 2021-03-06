06 Mart 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Seni Çok Bekledim

00:15 Akrep

00:30 Dizi

03:00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

03:00 Asura: Çılgınlar Şehri

03:00 Katil Köpek Balığı

04:10 Katil Köpek Balığı

05:00 Tehlikeli Arama

05:00 Benim Tatlı Yalanım

06:00 Benim Tatlı Yalanım

07:00 Mesut Yar ile Bugün

07:00 Medcezir

07:30 Afacan Beşler

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

13:15 Gerçeğin Peşinde

14:00 Sinema

14:00 Menajerimi Ara

16:15 En Güzel Bölüm

16:30 Dizi

16:30 Seni Çok Bekledim

16:30 Sefirin Kızı

18:30 Star Haber

20:00 Seni Çok Bekledim

20:00 İbo Show