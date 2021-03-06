Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Seni Çok Bekledim
00:15 Akrep
00:30 Dizi
03:00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
03:00 Asura: Çılgınlar Şehri
03:00 Katil Köpek Balığı
04:10 Katil Köpek Balığı
05:00 Tehlikeli Arama
05:00 Benim Tatlı Yalanım
06:00 Benim Tatlı Yalanım
07:00 Mesut Yar ile Bugün
07:00 Medcezir
07:30 Afacan Beşler
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
13:15 Gerçeğin Peşinde
14:00 Sinema
14:00 Menajerimi Ara
16:15 En Güzel Bölüm
16:30 Dizi
16:30 Seni Çok Bekledim
16:30 Sefirin Kızı
18:30 Star Haber
20:00 Seni Çok Bekledim
20:00 İbo Show
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 06 Mart 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika