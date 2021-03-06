Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Taktik Analiz
02:00 İleri Üçlü
02:00 Stadyum
03:35 Taktik Analiz
04:30 Teknik Analiz
05:30 Başlama Vuruşu
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
07:00 Bayern Münih - Köln
08:40 Süper Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Euro 2020 Magazin
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:30 İleri Üçlü
09:45 Almanya Bundesliga Goller
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Hava Durumu
11:00 Avrupa Stüdyosu
12:25 Efsanelerin İzinde
12:30 Yüz Yüze Futbol
13:00 Spor Bülteni
13:25 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Altınordu
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:55 Hava Durumu
14:00 Futbol Anadolu
15:30 Spor Hafta Sonu
15:55 Ankaraspor - Menemenspor
16:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 Yılport Samsunspor - Adana Demirspor
18:55 İstanbulspor A.Ş. - Ankara Keçiörengücü
21:00 Başlama Vuruşu
21:00 Stadyum
22:30 İleri Üçlü
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 06 Mart 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika