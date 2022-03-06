Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Üç Kız Kardeş
03:15 Camdaki Kız
05:15 Müzik Arası
06:30 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik
14:00 Üç Kız Kardeş
16:15 Sadakatsiz
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 06 Mart 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika