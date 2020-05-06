06 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika TV 06 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

06 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı

1 saat önce

06 Mayıs 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

06 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:40 Juventus Goller

00:40 MİLAN GOLLER

00:50 LAZİO GOLLER

00:55 Kamu Spotu: Evde Spor (İşitme Engelliler)

01:00 Unutulmaz Maçlar

02:40 Spor Akşamı

03:40 Manchester United Goller

03:40 ARSENAL GOLLER

04:00 2004 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.

04:00 Almanya - Hollanda

04:00 Fransa - İngiltere

05:40 Siyah Beyaz Anılar

05:55 Takvim Yaprakları

06:00 Lig Hatırası 89-90

06:25 2018 Dünya Kupası Özetler

06:50 Kamu Spotu: Evde Spor

06:55 Spor Kitaplığı

06:55 Efsanelerin İzinde

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Portekiz - Yunanistan

07:00 2004 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.

07:00 Hırvatistan - Fransa

08:40 Futbolun En Büyük Sahnesi

09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?

09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:30 Süper Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:25 Hava Durumu

10:30 Yunanistan - İspanya

10:30 İtalya - İsveç

10:30 2004 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.

12:10 Spor Kitaplığı

12:10 Efsanelerin İzinde

12:15 Hırvatistan - Fransa

12:15 2004 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.

12:15 Hollanda - Çek Cumhuriyeti

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 TBMM-TV

14:00 Spor Bülteni

14:55 Kamu Spotu: Evde Spor

15:00 Lig Hatırası 89-90

15:25 2018 Dünya Kupası Özetler

15:45 İtalya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması

15:55 Kamu Spotu: İşte Spor

16:00 Unutulmaz Maçlar

17:40 Siyah Beyaz Anılar

17:55 Takvim Yaprakları

17:55 Kamu Spotu: Evde Spor

18:00 Spor Ana Haber

18:40 Başakşehir Goller

18:40 SÜPER LİG GALATASARAY GOLLER

18:40 Galatasaray Goller

18:55 Kamu Spotu: İşte Spor

19:00 Unutulmaz Maçlar

20:40 Almanya Bundesliga Özetler

21:00 Lig Hatırası 89-90

21:25 2018 Dünya Kupası Özetler

21:45 Bir Zamanlar

21:50 Kamu Spotu: Evde Spor

22:00 Spor Akşamı

23:00 Almanya - Hollanda

23:00 2004 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.

23:00 İspanya - Portekiz

Trt, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com


Son Dakika

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