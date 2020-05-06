06 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

06 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı

06 Mayıs 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:40 Juventus Goller 00:40 MİLAN GOLLER 00:50 LAZİO GOLLER 00:55 Kamu Spotu: Evde Spor (İşitme Engelliler) 01:00 Unutulmaz Maçlar 02:40 Spor Akşamı 03:40 Manchester United Goller 03:40 ARSENAL GOLLER 04:00 2004 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ. 04:00 Almanya - Hollanda 04:00 Fransa - İngiltere 05:40 Siyah Beyaz Anılar 05:55 Takvim Yaprakları 06:00 Lig Hatırası 89-90 06:25 2018 Dünya Kupası Özetler 06:50 Kamu Spotu: Evde Spor 06:55 Spor Kitaplığı 06:55 Efsanelerin İzinde 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Portekiz - Yunanistan 07:00 2004 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ. 07:00 Hırvatistan - Fransa 08:40 Futbolun En Büyük Sahnesi 09:05 Nedir, Nasıl Oynanır? 09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:30 Süper Lig Özetler 10:00 Spor Bülteni 10:25 Hava Durumu 10:30 Yunanistan - İspanya 10:30 İtalya - İsveç 10:30 2004 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ. 12:10 Spor Kitaplığı 12:10 Efsanelerin İzinde 12:15 Hırvatistan - Fransa 12:15 2004 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ. 12:15 Hollanda - Çek Cumhuriyeti 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 TBMM-TV 14:00 Spor Bülteni 14:55 Kamu Spotu: Evde Spor 15:00 Lig Hatırası 89-90 15:25 2018 Dünya Kupası Özetler 15:45 İtalya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması 15:55 Kamu Spotu: İşte Spor 16:00 Unutulmaz Maçlar 17:40 Siyah Beyaz Anılar 17:55 Takvim Yaprakları 17:55 Kamu Spotu: Evde Spor 18:00 Spor Ana Haber 18:40 Başakşehir Goller 18:40 SÜPER LİG GALATASARAY GOLLER 18:40 Galatasaray Goller 18:55 Kamu Spotu: İşte Spor 19:00 Unutulmaz Maçlar 20:40 Almanya Bundesliga Özetler 21:00 Lig Hatırası 89-90 21:25 2018 Dünya Kupası Özetler 21:45 Bir Zamanlar 21:50 Kamu Spotu: Evde Spor 22:00 Spor Akşamı 23:00 Almanya - Hollanda 23:00 2004 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ. 23:00 İspanya - Portekiz

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu

Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı

Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz

Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı

Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu

Şarkıcı Nilay Dorsa, akıma uyarak evinin terasında güneşlendi

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı

Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu

Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim

Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak

Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip etmeye başladı

Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından film çekmek için Türkiye'ye gelecek

Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi

Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi

Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı