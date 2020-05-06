06 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:40 Juventus Goller
00:40 MİLAN GOLLER
00:50 LAZİO GOLLER
00:55 Kamu Spotu: Evde Spor (İşitme Engelliler)
01:00 Unutulmaz Maçlar
02:40 Spor Akşamı
03:40 Manchester United Goller
03:40 ARSENAL GOLLER
04:00 2004 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.
04:00 Almanya - Hollanda
04:00 Fransa - İngiltere
05:40 Siyah Beyaz Anılar
05:55 Takvim Yaprakları
06:00 Lig Hatırası 89-90
06:25 2018 Dünya Kupası Özetler
06:50 Kamu Spotu: Evde Spor
06:55 Spor Kitaplığı
06:55 Efsanelerin İzinde
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Portekiz - Yunanistan
07:00 2004 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.
07:00 Hırvatistan - Fransa
08:40 Futbolun En Büyük Sahnesi
09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:30 Süper Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:25 Hava Durumu
10:30 Yunanistan - İspanya
10:30 İtalya - İsveç
10:30 2004 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.
12:10 Spor Kitaplığı
12:10 Efsanelerin İzinde
12:15 Hırvatistan - Fransa
12:15 2004 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.
12:15 Hollanda - Çek Cumhuriyeti
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Bülteni
14:55 Kamu Spotu: Evde Spor
15:00 Lig Hatırası 89-90
15:25 2018 Dünya Kupası Özetler
15:45 İtalya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması
15:55 Kamu Spotu: İşte Spor
16:00 Unutulmaz Maçlar
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Takvim Yaprakları
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
18:00 Spor Ana Haber
18:40 Başakşehir Goller
18:40 SÜPER LİG GALATASARAY GOLLER
18:40 Galatasaray Goller
18:55 Kamu Spotu: İşte Spor
19:00 Unutulmaz Maçlar
20:40 Almanya Bundesliga Özetler
21:00 Lig Hatırası 89-90
21:25 2018 Dünya Kupası Özetler
21:45 Bir Zamanlar
21:50 Kamu Spotu: Evde Spor
22:00 Spor Akşamı
23:00 Almanya - Hollanda
23:00 2004 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.
23:00 İspanya - Portekiz