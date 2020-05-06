06 Mayıs 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

06 Mayıs 2020 Trt1 Yayın Akışı

06 Mayıs 2020 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:00 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre 00:05 Kuşlarla Yolculuk 02:25 Sahur Bereketi 04:10 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif 05:05 52 Hafta 05:05 Dert Ortağı 05:20 İki Ekmek Bir Vefa 05:50 Sağlıklı Mutfak 06:35 Bir Yusuf Masalı 08:55 Yamak Ahmet 09:45 İyi Fikir 10:45 Ferhunde Hanım ve Kızları 11:00 Ferhunde Hanım ve Kızları 11:40 İki Ekmek Bir Vefa 11:50 Tam Zamanı 11:55 Vefa Dediğin 12:05 Tam Zamanı 12:30 Dert Ortağı 12:45 Zinde Kal 13:00 Zinde Kal 13:45 Sağlıklı Mutfak 14:00 Sağlıklı Mutfak 14:45 Uzaktan Erişim 15:00 Uzaktan Erişim 16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 17:45 Doğrusu Ne? 18:00 Ana Haber 18:30 Mesnevi'den Hikayeler 19:00 Kuşlarla Yolculuk 19:30 Ramazan Sevinci 20:05 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 21:45 3'te 3 Tarih 22:05 3'te 3 Tarih 22:05 Tutunamayanlar Çevrimiçi 23:35 Mesnevi'den Hikayeler 23:50 Kuşlarla Yolculuk

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu

Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı

Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz

Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı

Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu

Şarkıcı Nilay Dorsa, akıma uyarak evinin terasında güneşlendi

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı

Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu

Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim

Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak

Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip etmeye başladı

Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından film çekmek için Türkiye'ye gelecek

Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi

Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi

Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı