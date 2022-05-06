Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:45 Dengi Dengine
03:40 Son Takla
05:10 Kuklalı Köşk
06:30 Gönül Dağı
10:00 Alişan ile Hayata Gülümse
12:45 Türkiye'nin Mutfağı
15:15 Bir İyilik Hikayesi
15:30 Masumlar Apartmanı
18:30 Ana Haber
18:55 İddiaların Aksine
20:00 Kasaba Doktoru
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 06 Mayıs 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika