06 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Galip Derviş
01:45 Kuzey Güney
03:00 Arda ile Omuz Omuza
03:30 Müzik Arası
03:45 5N 1K
04:30 Tatlı İntikam
04:40 Yabancı Damat
06:15 Akasya Durağı
07:00 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Magazin D Pazar
10:45 Aşk-ı Memnu
12:30 Gelinim Mutfakta
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 100 Numaralı Adam
15:45 Ben Bilmem Eşim Bilir
16:15 Arka Sokaklar
19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber
19:00 Kanal D Haber Haftasonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Geniş Aile Komşu Kızı
22:15 Dudullu Postası
23:30 Geniş Aile Komşu Kızı
23:45 Dudullu Postası