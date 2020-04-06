06 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Ya İstiklal Ya Ölüm

02:30 Benim Adım Melek

02:55 Diriliş Ertuğrul

04:50 Ömür Dediğin

05:00 Ailenin Yeni Üyesi

05:20 Küçük Hanımefendi

05:45 İncir Ağacı

07:00 Camiden Hayata

07:45 Beni Böyle Sev

07:45 Uğurlugiller

08:00 İyilik Kulübü

08:30 Ferhunde Hanım ve Kızları

08:55 Ferhunde Hanımlar

09:30 İyi Fikir

10:25 Diriliş Ertuğrul

11:30 Kralın Kızı

13:15 Ailenin Yeni Üyesi

14:15 Uzaktan Erişim

14:15 Zinde Kal

14:20 3'te 3 Tarih

15:15 Dizi

15:15 Sağlıklı Mutfak

16:15 Uzaktan Erişim

16:15 Sağlıklı Mutfak

17:00 Tozkoparan

17:15 Meraklı Köfteci

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Ya İstiklal Ya Ölüm

20:00 Sultan

23:40 Mavi Bisiklet

23:45 Sultan