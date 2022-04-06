06 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 İH Konyaspor - Göztepe

01:45 Süper Lig Haftanın Golleri

02:00 Final

03:30 İstatistik Bankası

04:00 Süper Lig Yolu

05:30 Sporun Mabetleri

06:00 Taraftar

07:00 Yeni Gün

09:00 Y. Kayserispor - Fenerbahçe

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Eskişehirspor - Trabzonspor

14:00 Süper Lig Haftanın Golleri

14:15 1. Lig Haftanın Golleri

14:30 Beşiktaş - A. Alanyaspor

15:00 M. Başakşehir - DG Sivasspor

15:15 Göztepe - Y. Kayserispor

15:30 Ç. Rizespor - İH Konyaspor

16:00 Galatasaray - V. Karagümrük

17:45 Süper Lig Haftanın Golleri

18:00 Süper Lig Haftası

18:30 İstatistik Bankası

19:00 Farklı Açı

19:30 Kaleci ve Golcü

21:00 Kuşak Çatışması

22:00 Süper Hikayem

23:00 Yeni Nesil Talk Show