06 Ocak 2021 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

06 Ocak 2021 Tv8 Yayın Akışı
06.01.2021 06:42
06 Ocak 2021 Çarşamba günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Doğduğun Ev Kaderindir
01:30 Kırmızı Oda
02:30 Doya Doya Moda
03:00 Doya Doya Moda
04:30 8x8
05:15 Bilginiz Olsun
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Masterchef Türkiye 2020
09:30 Sinema
14:15 Doya Doya Moda
17:45 Ailecek Şaşkınız
18:15 Sinema
20:00 Sinema
20:00 EXXEN Programlar
22:15 O Ses Türkiye Yılbaşı 2019
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